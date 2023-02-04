Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28'e düştü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Naip Barajı'nda yağışların yetersiz olması nedeniyle su seviyesi yüzde 28'e geriledi.

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, Süleymanpaşa ilçenin bazı mahallelerine içme suyu sağlıyor.

Bölgede yağış azlığı nedeniyle su seviyesi düşen Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28 olarak ölçüldü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (TESKİ) Turhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, 6,5 milyon metreküp su kaldığını söyledi.

Tekirdağ'da yıllık ortalama yağış verilerine göre metrekareye 600 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Toprak, "Son yıllardaki yağış ortalaması metrekareye 350 kilogramlarda. Dolayısıyla yağışlarda yaklaşık yüzde 50 oranında azalma olduğu görüyoruz. Son yıllarda önemli bir kuraklıkla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. İklim değişikliğinin ilimizi önemli ölçüde etkilediğini görmekteyiz." dedi.

İklim değişikliğinin önüne geçmek için dünya genelinde önemli atılımlar yapılması gerektiğini aktaran Toprak, vatandaşların da suyu tasarruflu kullanması gerektiğini söyledi.

Trakya'da özellikle sanayi ve buna bağlı olarak nüfusun artmasıyla beraber bazı bölgelerdeki yeraltı su rezervlerinin önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Toprak, şöyle devam etti:

"Yeraltı sularında Trakya tehlikeli bölgenin altına düşmüş durumda. O nedenle Trakya su kıtlığına doğru gitmeye başlamıştır. Hem yüzeysel sular anlamında hem yeraltı suları anlamında büyük risk vardır. Bunun önüne geçmek için üst düzeyde, ülke politikaları düzeyinde kararlar almak gerekir. Sanayinin yönünü değiştirmek gerekir, nüfusun yönünü değiştirmek gerekir. İklim değişikliği anlamında da artık dünya düzeyinde bir şeyler yapmazsak iklim değişikliği ve küresel ısınma bizim bölgemizi de kurak iller arasına götürüyor diyelim."





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