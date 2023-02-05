Çorlu ve Ergene ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğlen saatlerinden sonra çıkan kuvvetli rüzgar, hafif kar yağışıyla birlikte etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki bazı eğitim uçuşları iptal edildi. Havanın normale dönmesiyle uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığını 0 derece olduğunu ilçede kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bir süre daha devam edeceğini belirtti.









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