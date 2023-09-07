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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor

        Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak göreve başlayan Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:07
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
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        Vali Soytürk, makamında Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasever, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Alper Karaaslan ve Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz'ü kabul etti.

        Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için çalışacaklarını ifade etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Soytürk, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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