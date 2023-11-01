Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" bir ay sonra açılacak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 70 dönüm alanda yapılan Millet Bahçesi'nin bir ay sonra açılacağını söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 70 dönüm alanda yapılan Millet Bahçesi'nin bir ay sonra açılacağını söyledi.

Uzunlar, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nın Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı andan itibaren hizmetlerin aksamadan devam ettiğini belirtti.

Haziran ayında göreve başladığını hatırlatan Uzunlar, "Kaldığımız yerden bayrağı yere düşürmeden hizmetleri aksatmadan çalışıyoruz. Devam eden yatırım ve hizmetlerimiz var."dedi.

İlçeye hizmet etmekten gurur duyduğunu aktaran Uzunlar, "Köy konağı, düğün salonu ve park alanları gibi birçok projelerimiz var. Millet Bahçesini devir aldık. 1 ay içerisinde açılışını yapacağız. Ufak eksikleri kaldı. Bu eksikliklerin giderilmesi için talimatları verdim. Güzel bir alan oldu. Deprem arama merkezimizde olası bir afette kullanılmak üzere eğitimler yapılıyor. Seralarımızda çoğalttığımız ata tohumlarımızı yeniden üretime kazandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor."diye konuştu.

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Şirzat Filiz de partisinin her seçimden başarıyla çıktığını vurguladı.

Milletin desteğiyle genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir başarıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak geride bıraktıklarını aktaran Filiz, seçimin ertesi gününden itibaren yerel seçimler için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.