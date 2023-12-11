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        Tekirdağ'da asayiş

        Muratlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:30
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Muratlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 80 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        -Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        -Çerkezköy'de 3 ruhsat tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine bazı evlerde arama yaptı.

        Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Adreslerdeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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