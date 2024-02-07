Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, depremzede aileleri ziyaret etti.

Yüksel, ziyarette ailelerle sohbet edip istekleri dinledi.

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak acıların halen aynı olduğunu ifade eden Yüksel, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Çok zor günler yaşandığını ifade eden Yüksel, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Hobi bahçesi çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi tarafından hobi bahçesi çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, hobi bahçelerine yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Hobi bahçesi kayıtların 7-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşeceğini ifade eden Sarıkurt, bahçelerin 15 Mart -15 Aralık tarihlerinde tahsis edileceğini kaydetti.