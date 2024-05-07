Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Tekirdağ'da bir evde biri çocuk 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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