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        Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir evde biri çocuk 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 04:55 Güncelleme: 07.05.2024 - 04:55
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        Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
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        Tekirdağ'da bir evde biri çocuk 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

        Polis ekipleri Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

        Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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