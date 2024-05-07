Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Görüntüde motosiklet sürücüsünün saatteki hızını 302 kilometre kadar çıkararak yüksek hızda araçları sollaması ve motosiklete çarpması yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen K.Ş. idaresindeki motosiklet, Tekirdağ-Malkara kara yolunda aynı yönde seyreden K.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptı. İki sürücü de çarpışmanın şiddetiyle savruldu.

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