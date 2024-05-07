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        Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tekirdağ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:07
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        Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tekirdağ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen K.Ş. idaresindeki motosiklet, Tekirdağ-Malkara kara yolunda aynı yönde seyreden K.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptı. İki sürücü de çarpışmanın şiddetiyle savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan iki sürücü ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde motosiklet sürücüsünün saatteki hızını 302 kilometre kadar çıkararak yüksek hızda araçları sollaması ve motosiklete çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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