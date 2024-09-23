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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:44
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre, S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

        Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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