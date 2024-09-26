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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:08
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        İstiklal Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını takip eden Nallar, daha sonra Karadeniz Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi, personelden bilgi aldı.

        Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını belirten Nallar, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda önceliğini belirlediğimiz çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için gayretle çalışıyoruz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

        - Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

        Tekirdağ PTT Başmüdürü Ali Armağan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ve Armağan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Yeniyol, okullarda yapılan çalışmalar konusunda Armağan'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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