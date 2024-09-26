İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ve Armağan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını belirten Nallar, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda önceliğini belirlediğimiz çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için gayretle çalışıyoruz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

İstiklal Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını takip eden Nallar, daha sonra Karadeniz Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi, personelden bilgi aldı.

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