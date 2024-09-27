Tekirdağ'da işçi servislerinin çarpışması sonucu 10 işçi hafif yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 işçi hafif yaralandı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 işçi hafif yaralandı.
Ulaş Mahallesi'nde Hasan D. yönetimindeki 59 S 6241 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mustafa G. idaresindeki 59 S 6209 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralandıkları belirlenen 10 işçi, kontrol amacıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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