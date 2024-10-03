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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:39
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.

        Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

        Fabrikanın içerisinde alevler devam ederken bölgeden yoğun siyah duman öbeği etrafa yayılıyor.

        Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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