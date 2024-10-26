Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti.
Bu kapsamda Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, Ö.O, B.B. ve B.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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