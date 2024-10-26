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        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:12
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        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti.

        Bu kapsamda Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, Ö.O, B.B. ve B.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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