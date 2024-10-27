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        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:52
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        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Önbey'in kullandığı 59 AJC 033 plakalı motosiklet, Uçmakdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü düştüğü deniz kıyısından çıkardı.

        Sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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