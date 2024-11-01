Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ile Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şairlerinden ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini söyledi.

Hacıoğlu, "Üç Kemallar Diyarı" olarak adlandırılan Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli isimler olduğunu belirterek "Yahya Kemal'i her yıl anıyoruz. Yahya Kemal iki dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda kendisi bir diplomattır. 1984 yılında Üsküp'te başlayan hayatı 1958'de İstanbul'da sona ermiştir. Yahya Kemal anlatılmaz bir insandı. Adı okullarda, sokaklarda, kültür merkezlerinde yaşatılıyor." dedi.