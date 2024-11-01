Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı

        Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ile Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

        Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şairlerinden ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini söyledi.

        Hacıoğlu, "Üç Kemallar Diyarı" olarak adlandırılan Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli isimler olduğunu belirterek "Yahya Kemal'i her yıl anıyoruz. Yahya Kemal iki dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda kendisi bir diplomattır. 1984 yılında Üsküp'te başlayan hayatı 1958'de İstanbul'da sona ermiştir. Yahya Kemal anlatılmaz bir insandı. Adı okullarda, sokaklarda, kültür merkezlerinde yaşatılıyor." dedi.

        Beyatlı'nın Darülfünun'daki öğrencileriyle birlikte Kurtuluş Savaşı'na destek olduğunu anımsatan Hacıoğlu, yazarın 1921'de İleri gazetesinde başmuharrir olarak bağımsızlık mücadelesi için önemli yazılar kaleme aldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Boşandılar
        Boşandılar
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Tekirdağ'da kick boksçular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor
        Tekirdağ'da kick boksçular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilere teröre karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilere teröre karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da otomobilin bariyere çarpma anı güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da otomobilin bariyere çarpma anı güvenlik kamerasında
        Sürücü, bariyerin altına giren otomobilden yara almadan çıktı
        Sürücü, bariyerin altına giren otomobilden yara almadan çıktı