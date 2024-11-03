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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:42
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 335 bin 240 makaron, 380 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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