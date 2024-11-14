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        Tekirdağ'da çiftçilere tarımda dron kullanımı anlatıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesiyle tarımda yeni teknolojileri ve teknikleri geliştirmenin öneminin arttığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:06
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        Tekirdağ'da çiftçilere tarımda dron kullanımı anlatıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesiyle tarımda yeni teknolojileri ve teknikleri geliştirmenin öneminin arttığını belirtti.

        Çelen, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği ev sahipliğinde, rektörlük konferans salonunda düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştayda tarımda kullanılan dron teknolojisinin oldukça hızlı geliştiğini söyledi.

        Dronların tarım alanlarında önemli derecede tasarruf sağladığını ve işleri hızlandırdığını aktaran Çelen,"Dünya nüfusunun artması tarım alanlarının küçülmesi bizi yeni teknolojileri, yeni teknikleri uygulamaya bırakıyor. Bunları geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

        Çelen, operatörlerin dronla ilaçlama sonrasında atıklarla mücadele etmesi gerektiğini belirterek özellikle tarımda bilinçsiz dron kullanımının verdiği zararlara vurgu yaptı.

        Yapay zeka ve insansız hava araçlarının teknolojinin gelişmesiyle tarım alanında da kullanılmaya başladığını aktaran Çelen, şunları kaydetti:

        "Bizim tarımsal üretimimizde çok önemli katkıları var. Bu katkıların kadar ne yazık ki bilinçsiz dron kullanımıyla dezavantaja da dönüşüyor. Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar aynı zamanda bir atığa dönüşüyor. İnsanların pestisit kalıntılarına bağlı olarak gıda zehirlenmesi, kronik hastalık ve diğer sağlığı olumsuz etkileyen sonuçlar yaşaması riski çok fazladır. Zirai dronlarla hassas ilaçlama yaparak sadece ihtiyaç duyulan alanlara pestisit uygulayabilir. Bu sayede, kimyasal kullanımını önemli ölçüde azaltabiliriz. Bunların gereksiz kullanımında mutlaka kaçınmalıyız. Gelecekte, ben yakın arkadaşımın kanser olduğunu duymak istemiyorum. Dron uyguluyoruz ve başarıya ulaşıyoruz ama geride bıraktığımız o atıkları bilmiyoruz. Operatörlerin bunların bilincinde olması gerekli."

        Çalıştayda daha sonra TAGEM Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu Koordinatörü Onur Ayvaz, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Eray Önler ve Arş. Gör. Hasan Berk Özyurt konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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