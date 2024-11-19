Tekirdağ'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan eski AFAD yerleşkesinde yaklaşık 500 kişiyle yapılan tatbikat, senaryo gereği Şarköy ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen deprem ihbarıyla başladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tatbikatın ardından gazetecilere, iyi hazırlandıkları tatbikatın başarılı bir şekilde sona erdiğini söyleyerek, "Burada gördüğünüz gibi her kurumdan, belediyelerden, STK'lardan, doğal olarak AFAD'ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme bir arada çalışmayı sık hale getirerek, deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir tatbikat oldu diye düşünüyorum."diye konuştu.