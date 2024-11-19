Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ayvacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapan R.K., Y.Ö. ve N.T'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.