Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede öldü

Bu arada olayda yaralanan amca G.Ç. ile dede C.Ç'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yenge F.Ç'nin ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım Pazartesi günü Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Ç. ve babası Murat Ç'yi ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamış, anne Nilay Ç. hayatını kaybetmişti.

Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Kasım'da oğlu A.Ç. tarafından bıçaklandıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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