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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede öldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde uyurken oğlu tarafından bıçaklanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:02
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        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde uyurken oğlu tarafından bıçaklanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Kasım'da oğlu A.Ç. tarafından bıçaklandıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Murat Ç'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım Pazartesi günü Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Ç. ve babası Murat Ç'yi ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamış, anne Nilay Ç. hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Bu arada olayda yaralanan amca G.Ç. ile dede C.Ç'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yenge F.Ç'nin ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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