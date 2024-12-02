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        Tekirdağ'da kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

        Marmara'da iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları Tekirdağ'da balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:45
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        Tekirdağ'da kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
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        Marmara'da iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları Tekirdağ'da balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 2 gündür sert estiğini söyledi.

        Son haftalarda olumsuz hava koşullarının avcılığı aksattığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Son bir ayda neredeyse 10 gün avcılık yapılabildi. Rüzgar nedeniyle çoğu zaman balıkçılar limanda bekledi. Balıkçılar denizde olumsuzluk yaşamamak için poyrazın dinmesini bekleyecek." dedi.

        Balıkçı Önder Dedeler de bölgede devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını dile getirdi.

        Havanın normale dönmesiyle nasiplerini aramak için denize açılacaklarını belirten Dedeler, kıyıya bol balıkla dönme umuduyla hazırlık yaptıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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