Tekirdağ'da kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

Marmara'da iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları Tekirdağ'da balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 2 gündür sert estiğini söyledi.

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının avcılığı aksattığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Son bir ayda neredeyse 10 gün avcılık yapılabildi. Rüzgar nedeniyle çoğu zaman balıkçılar limanda bekledi. Balıkçılar denizde olumsuzluk yaşamamak için poyrazın dinmesini bekleyecek." dedi.