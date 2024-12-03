Tekirdağ'da özel çocuklar tenis oynadı
Tekirdağ'da düzenlenen "Kortlarda engel yok" etkinliğinde özel çocuklar tenis oynadı.
Tekirdağ'da düzenlenen "Kortlarda engel yok" etkinliğinde özel çocuklar tenis oynadı.
Süleymanpaşa Belediyesi ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü işbirliğince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
100. Yıl Mahallesi'ndeki tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte, çocuklar tenis oynadı. Birbirleriyle tenis maçı yapan çocuklara karşılaşmaların ardından madalya verildi.
Aileler de heyecanla çocuklarının mücadelelerini takip etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.
Özel bireylerin her zaman toplumun içinde olması gerektiğini ifade eden Nallar, çocukların yüzlerinin gülümsemesine destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.
TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da özel çocuklara imkan verildiği zaman çok güzel işler başardıklarını belirtti.
Farkındalık oluşturarak sürekli özel çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Koç, özel çocukların etkinliklerle sosyalleştiğini ifade etti.
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