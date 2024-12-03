Tekirdağ'da özel çocuklar tenis oynadı

Tekirdağ'da düzenlenen "Kortlarda engel yok" etkinliğinde özel çocuklar tenis oynadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü işbirliğince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte, çocuklar tenis oynadı. Birbirleriyle tenis maçı yapan çocuklara karşılaşmaların ardından madalya verildi.

Aileler de heyecanla çocuklarının mücadelelerini takip etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Özel bireylerin her zaman toplumun içinde olması gerektiğini ifade eden Nallar, çocukların yüzlerinin gülümsemesine destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.