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        Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon sertifikası aldı

        Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) akreditasyon sertifikası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:37
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        Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon sertifikası aldı
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        Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) akreditasyon sertifikası aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekip lideri ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"ne katıldı.

        Ünsal, akreditasyon sertifikasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünsal, belediye çalışanları tarafından kurulan ekibin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

        Akreditasyon sertifikasının ekibe güç katacağını aktaran Ünsal, "SPAK olarak bizler, Süleymanpaşa'da afetlere hazırlık, afetlere müdahale ve afet sonrası kurtarma alanlarında düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Olası bir doğal afete her zaman hazır olmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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