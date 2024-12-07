Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon sertifikası aldı

Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) akreditasyon sertifikası aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekip lideri ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"ne katıldı.