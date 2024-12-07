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        Tekirdağ'da malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan işçi öldü

        Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:54 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:54
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        Tekirdağ'da malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan işçi öldü
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        Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

        Çerkezköy OSB'deki bir tekstil fabrikasında forklift sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kumaşların taşındığı malzeme arabasına çarptı.

        Arabanın yanında oturan işçi İlyas Balta, çarpmanın etkisiyle sürüklenen araba ile demir dolaplar arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Forklift sürücüsü M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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