Tekirdağ'da malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan işçi öldü

Çerkezköy OSB'deki bir tekstil fabrikasında forklift sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kumaşların taşındığı malzeme arabasına çarptı.

Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

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