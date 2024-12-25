Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hükümet Caddesi'nde dün ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarından at arabasıyla gelip ızgaraları çaldıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alınmıştı.
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