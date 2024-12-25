Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hükümet Caddesi'nde dün ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarından at arabasıyla gelip ızgaraları çaldıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi
        TEKİRDAĞ - Sıla bebeğin ölümünde 5 sanığın yargılaması kapalı yapılacak (Vİ...
        TEKİRDAĞ - Sıla bebeğin ölümünde 5 sanığın yargılaması kapalı yapılacak (Vİ...
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanığın yargılaması kapalı yapılacak
        Sıla bebeğin ölümünde 5 sanığın yargılaması kapalı yapılacak
        Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede milli takımı hedefliyor
        Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede milli takımı hedefliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüste 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüste 4 kişi yaralandı