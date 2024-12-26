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        Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Tekirdağ'da etkili olan sağanak, bazı derelerin taşmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:06
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        Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak, bazı derelerin taşmasına neden oldu.

        Saray ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle debileri yükselen ilçedeki dereler, bazı noktalarda yatağından taşarak su baskınlarına yol açtı.

        DSİ 113. Şube Müdürlüğü ekiplerince, derelerin önünü açmak için çalışma başlatıldı.

        AFAD ekipleri de debisi yükselen derelerin çevresinde önlem aldı.

        Saray Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni' ve Saray Belediyesini aramaları çağrısında bulunularak, "Bölgemizde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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