Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Tekirdağ'da etkili olan sağanak, bazı derelerin taşmasına neden oldu.

Saray ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle debileri yükselen ilçedeki dereler, bazı noktalarda yatağından taşarak su baskınlarına yol açtı.

DSİ 113. Şube Müdürlüğü ekiplerince, derelerin önünü açmak için çalışma başlatıldı.