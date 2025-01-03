Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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