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        Tekirdağ 2024 yılında 13,2 milyar dolar ihracat yaptı

        FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Tekirdağ, 2024 yılını 13,2 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:15
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        Tekirdağ 2024 yılında 13,2 milyar dolar ihracat yaptı
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        FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Tekirdağ, 2024 yılını 13,2 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

        Geniş üretim deseni, birleştirme konumu ve güçlü lojistiği sayesinde Türkiye'ye ihracat açısından önemli katkıda bulunmaya devam eden kent, geçen yıl Avrupa Serbest Bölgesi'nin yanı sıra 14 organize sanayi bölgesinde de üretimi sürdürdü.

        Geçen yılın istatistiklerine göre ihracatta beşinci sırada yer alan Tekirdağ'ın ihracat başarısında, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı önemli rol oynuyor.

        Limanları ve organize sanayi bölgeleriyle ihracatçı firmalara rekabet avantajı sunan kent, 2024 yılında dünya pazarlarında kimya, tekstil, gıda, plastik ve makine sektörlerinde etkin bir şekilde yer aldı.

        Tekirdağ bu yıl ise hem üretim performansını hem de uluslararası pazarlardaki payını artırmayı planlıyor.

        - Tekirdağ, ülke ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine Türkiye'nin 262 milyar dolarlık ihracatla 2024 yılında rekor kırdığını söyledi.

        Tekirdağ'ın önceki yıllara göre ihracatını arttırdığını belirten Günay, "Tekirdağ, bir önceki yıl 12,5 milyar dolar olan ihracat rakamını 13,2 milyar dolara çıkararak, Türkiye'de en çok ihracat yapan 5'inci il oldu."dedi.

        Günay, Tekirdağ'ın İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan sonra en çok ihracat yapan il olduğuna dikkati çekti.

        Tekirdağ'ın üretim anlamında ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü aktaran Günay, "Tekirdağ, üretim ve ihracat konusunda Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi. Geniş bir üretim desenine sahibiz. Dünya genelinde 164 ülkeye ihracat yapıyoruz. " diye konuştu.

        Günay, Tekirdağ'ın metal ve metal ham maddeleri, tekstil, elektrik ve elektronik, makine, makine imalatı gibi sektörlerde ön plana çıktığını dile getirdi.

        Tekirdağ'da üretim yapan ve ihracata katkı sunan tüm işletmeleri tebrik eden Günay, "ABD ve Avrupa ülkelerine üretim deseni ve farklı ülkelere ihracat yapabilen yapımızdan gurur duyuyoruz. Bunu sağlayan en önemli neden lojistik alt yapısı diyebiliriz. Türkiye ortalamasının üstende bir üretime sahibiz." dedi.

        -"Danışmanlık hizmeti veriyoruz"

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Türkiye'nin ihracatının yüzde 2,5 arttığına dikkati çekti.

        Trakya Kalkınma Ajansının ihracata katkı sunan firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini vurgulayan Şahin, "Tekirdağ, ihracatını yüzde 5,1 arttırmış oldu. İhracat odaklı 9 uzmanımızla bu işin büyütülmesi ve genişletilmesi için danışmanlık veriyor. 30 firmaya danışmanlık hizmeti sağlıyoruz, gelecek yıllarda çok daha büyük rakamlarla Türkiye'nin ihracatına katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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