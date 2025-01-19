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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:44
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Silahtar Ağa Mahallesi'nde, B.C. idaresindeki 59 AHP 890 plakalı motosiklet ile H.G. yönetimindeki 59 YV 444 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        -Süleymanpaşa'da makaron ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Altınova Mahallesi'nde A.B'nin iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 400 makaron ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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