Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
Tekirdağ'da sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.
Tekirdağ'da sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.
Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpekbalığını inceledi.
Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpekbalığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
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