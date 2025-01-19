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        Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu

        Tekirdağ'da sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:05
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        Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
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        Tekirdağ'da sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.

        Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpekbalığını inceledi.

        Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpekbalığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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