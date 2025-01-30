Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da gençlik hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da gençlik hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
        Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi
        İşitme engelli yüzücü Zeynep, milli takım hedefiyle kulaç atıyor
        İşitme engelli yüzücü Zeynep, milli takım hedefiyle kulaç atıyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten gaziler derneğine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten gaziler derneğine ziyaret
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı