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        Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ'da şenliklere renk katıyor

        Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle etkinliklere renk katarak kültürlerini yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:05
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        Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ'da şenliklere renk katıyor
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        Tekirdağ'da yaşayan Karadenizli kadınlar, şenlik ve festivallerde giydikleri yöresel kıyafetlerle etkinliklere renk katarak kültürlerini yaşatıyor.

        Karadenizli kadınların, kentte düzenlenen yayla şenlikleri, hamsi ve mıhlama festivali gibi etkinliklerde giydikleri elbiseler kendine has tasarımı ve renkleriyle dikkati çekiyor.

        Kültürlerini yansıtan bir öge olarak nitelendirilen yöresel kıyafetleri giyen kadınlar memleketlerinden uzakta da olsalar kendi kültürlerini yaşatmayı sürdürüyor.

        Kadınlar yöresel kıyafetleriyle şenliklerde kemençe eşliğinde horon oynayarak etkinliklere renk katıyor.

        Tekirdağ'da yaşayan Hüsniye Topçu, AA muhabirine, Trabzonlu olduğunu ve yıllardır Tekirdağ'da yaşadığını söyledi.

        Her etkinlikte olduğu gibi 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'ne de yöresel kıyafetleriyle katıldıklarını ifade eden Topçu, "Karadenizliler için memleketlerinden uzakta düzenlenen yöresel şenlikler çok değerli. Biz de bu etkinliklere severek, heyecanla geliyoruz. Özellikle kültürümüzü yaşatmak için yöresel elbiselerimizi giyiyoruz. Bu kıyafet, burada yaşayan veya dışarıdan gelen misafirlerin dikkatini çekiyor." dedi.

        Kültürlerini gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceklerini belirten Topçu, Karadenizlilerin gittikleri her yere kültürlerini götürdüklerini vurguladı.

        Fatma Serdar da memleketi Trabzon'dan kilometrelerce uzakta olmasına rağmen oradaymış gibi kültürünü yaşattığını dile getirdi.

        Karadenizlilerin düzenledikleri şenliklerin memleket hasreti çekenleri çok mutlu ettiğini belirten Serdar, "Kültürümüzü, horonu, kemençeyi çok seviyoruz. Şenliklere de hep rengarenk yöresel kıyafetlerimizle katılıp eğleniyoruz. Bizi görenler fotoğraf ve video çekmeden geçmiyor." diye konuştu.

        Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ise dernek olarak yıllardır kentte Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Karadeniz kültürünün en önemli unsurlarından birisinin yöresel kıyafetler olduğunu dile getiren Akyüz, yöresel kıyafetli kadınların şenliklerin en renkli ve eğlenceli öğelerinden olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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