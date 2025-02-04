Tekirdağ'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.