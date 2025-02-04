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        Tekirdağ'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:23
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        Tekirdağ'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.S.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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