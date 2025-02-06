Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organize olan bir gruba yönelik çalışma başlattı.

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