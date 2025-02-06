Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organize olan bir gruba yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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