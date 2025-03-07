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        Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'da 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:42
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        Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Süleymanpaşa, Şarköy ve Çerkrezköy ilçelerinde bir ev ile iki işletmede yaptıkları aramalarda 50 bin makaron, 3 kilogram tütün, 2 makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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