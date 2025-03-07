Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'da 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa, Şarköy ve Çerkrezköy ilçelerinde bir ev ile iki işletmede yaptıkları aramalarda 50 bin makaron, 3 kilogram tütün, 2 makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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