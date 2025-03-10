Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Çınarlı Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Çerkezköy'de inşası devam eden okullar incelendi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Çerkezköy ilçesinde inşaatı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli ortaokul ve 24 derslikli ilkokul ile hayırsever Bahattin Ok tarafından yaptırılan anaokulu inşaatlarını gezen Yeniyol, çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Yeniyol'a ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdullah Nair ve İlhan Koçer ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan eşlik etti.