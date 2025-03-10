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        Tekirdağ'da drift atan iki araç sürücüsüne toplam 130 bin 138 lira ceza kesildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplam 130 bin 138 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:21
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        Tekirdağ'da drift atan iki araç sürücüsüne toplam 130 bin 138 lira ceza kesildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye toplam 130 bin 138 lira para cezası uygulandı.

        Anafartalar Caddesi'nde araçların drift atarak etrafı rahatsız ettiği ve trafiği de tehlikeye soktuğu ihbarını alan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Trafik polisleri, yapılan çalışmalar neticesinde K.Y. idaresindeki 22 AAP 720 plakalı araç ile O.B.K. yönetimindeki 34 FFG 418 plakalı araca drift atmak ve trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 130 bin 138 lira para cezası uyguladı.

        Araçlar iki ay trafikten menedildi, sürücülerin ehliyetlerine bir ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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