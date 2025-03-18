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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kantinleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:55
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kantinleri denetledi.

        Denetimlerde, okul kantinlerinin genel hijyen durumu, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, okul kantinlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

        Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifadeden Sarıkurt "Gıda güvenliği konusunda belirlenen standartları yükseltmek için çalışmalarımız devam edecek. Denetimler sırasında kurallara uymayan kantin işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor." dedi.

        - Çorlu Belediyesi ramazan gezileri devam ediyor

        Çorlu Belediyesi, ramazan ayına özel olarak ücretsiz kültür gezileri düzenliyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklmada, Edirne ve İstanbul Eyüpsultan programlarının gerçekleştirileceği gezilerin, 28 Mart Cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi.

        Ramazan ayı boyunca toplamda 18 tur düzenleneceğini belirten Sarıkurt, her yıl düzenlenen ramazan ayına özel ücretsiz kültür gezilerinin bu yıl da güzel ve amacına uygun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

        Gezilere katılmak isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi Kültür Merkezinden biletlerini ücretsiz bir şekilde temin edebileceğini anlatan Sarıkurt, şunları kaydetti:

        "Geziler için otobüslerimiz her tur günü saat 11.00’de Kitap Kafe önünden hareket ediyor. Tur programlarının iftar sonrasında tamamlanmasının ardından otobüslerimiz yine aynı noktaya dönüş yapıyor. Tüm hemşerilerimizi kültürel mirasımızın izlerini yerinde görmeye, tarihi ve manevi mirasımızı birlikte keşfetmeye davet ediyorum.''

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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