Süleymanpaşa Belediyesi kurslarına katılanlara bulaşıcı hastalıklar ve hijyen eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu Kadın ve Gençlik Merkezindeki, güzellik, saç ve bakım kurslarına katılanlar için eğitim programı düzenlendi.

Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından verilen eğitimde hemşireler Gülay Karbuz, Nilgün Ören ve Zeynep Özbay bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kişisel hijyenin önemi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi konularla katılımcıları bilgilendirdi.

Güzellik ve bakım sektöründe çalışan kişilerin sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasına katkı sağlamak ve kişisel bakımın önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Oğuzhan ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Oğuzhan'a teşekkür etti.