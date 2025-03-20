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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesi kurslarına katılanlara bulaşıcı hastalıklar ve hijyen eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:21
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediyesi kurslarına katılanlara bulaşıcı hastalıklar ve hijyen eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu Kadın ve Gençlik Merkezindeki, güzellik, saç ve bakım kurslarına katılanlar için eğitim programı düzenlendi.

        Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından verilen eğitimde hemşireler Gülay Karbuz, Nilgün Ören ve Zeynep Özbay bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kişisel hijyenin önemi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi konularla katılımcıları bilgilendirdi.

        Güzellik ve bakım sektöründe çalışan kişilerin sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasına katkı sağlamak ve kişisel bakımın önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        Trakya Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Oğuzhan ve Şahin makamda bir süre görüştü.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Oğuzhan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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