Tekirdağ'da 26 bin makaron ele geçirildi

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bir ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 26 bin makaron ve 11 kilogram tütün ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.