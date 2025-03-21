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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:21
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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda belediye binası önünde toplanan grup, bir süre slogan attıktan sonra İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadı.

        Çorlu STK Platformu Başkanı Kurtuluş Ay, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en son 400'den fazla Müslümanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde sivil vatandaşları öldürülerek insanlığı katlettiğini ifade eden Ay, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Ramazanın son 10 gününe geldik. Bu mübarek günde, böyle bir sebeple bir araya gelmekten ben üzülüyorum. Salı akşamı, bütün dünyanın gözü önünde insanlık katledildi. 400'ü aşkın sivil öldürüldü, 650'ye yakın yaralı var. Ben hepinize bu çalışmaya destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına bize destek veren siyasi partilerimize destek veren belediye başkanlarımıza, en önemlisi de siz değerli Kudüs sevdalılarına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir iman meselesidir. Buraya gelip 10-15 dakika Kur'an okundu, dualar edildi, 'amin' denildi. Bizler inancımız gereği buradayız."

        Ortak basın açıklamasını okuyan Ali Semerci, İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirtti.

        Çorlu halkı adına STK platformu olarak Gazze'de yaşanan insanlık dışı vahşet ve katliamı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Semerci "7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 17 ay içerisinde yaklaşık 50 bine yakın Filistinli kardeşimizin çoluk çocuk demeden şehit edilmesi İsrail'in vahşet, zulüm ve terör devleti olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi ve grup dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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