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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:54 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:54
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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        H.Z'nin kullandığı 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi'nde M.E.V'nin kullandığı 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki R.A.T. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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