Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi'nde bayram tatili hareketliliği

Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Bayram tatilini Tekirdağ'da geçiren vatandaşlar, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evden dönüştürülen Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Kabul, AA muhabirine, bayram tatili nedeniyle müzede hareketlilik yaşandığını söyledi.

Kente gelen tatilcilerin müzeye muhakkak uğradığını belirten Kabul, "Bayram tatiliyle kente gelen ziyaretçiler arttı. Hem yerli turistleri hem de Macar tatilcileri ilimizde ağırlıyoruz. Edirne'den, İzmir'den ve yakın illerden gelen misafirler var. Macaristan'dan gelen grup oldu. Grup halinde gelenler daha çok oluyor. Bizlerde ziyaretçilere bilgi verip onları en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen Mehmet Gören de Tekirdağ'daki müzeleri herkesin gelip görmesi gerektiğini kaydetti.