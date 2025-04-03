Tekirdağ'da kuraklık kanola üreticisine tarla bozdurttu

Tekirdağ'da, küresel iklim değişikliğiyle kurak dönemlerin uzaması ve yağışlardaki dengesizlik tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açıyor.

Geçen yıl eylül ve ekim aylarında toprakla buluşturulan kanola tohumları yağışların yeterli miktarda düşmemesi nedeniyle çimlenmekte geç kaldı.

Geç çimlenen kanola soğuklardan da olumsuz etkilendi.

Çoğu çiftçi zarar gören kanola tarlalarını bozarak, buğday ekmek zorunda kaldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanolayı kuraklığın olumsuz etkilediğini söyledi.

Başer, kuraklıktan dolayı kanolanın istenilen gelişimi gösteremediğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin tarımda derinden hissedildiğine işaret eden Başer, "Kanola tipi bitkilerin ekiminde geç kalınırsa soğuktan zarar görüyor. Bu sene yağışlar yeterli gelmedi ama bitkiler ekildi. Çimlenme sağlanamadığı için bir kısım kanola alanları bozularak, bunların yerine buğday ekildi." dedi.