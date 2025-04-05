Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağlı 82 yaşındaki Bahattin Moralar, kitap okuma aşkıyla çevresine ilham veriyor.

Çocukluk yaşlarından itibaren kitap okumaya başlayan Moralar, ilerleyen yaşına rağmen her gün düzenli kitap okuyor.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki kütüphanenin müdavimlerinden olan Moralar, çevresindeki gençlere de örnek oluyor.

Moralar, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmenlik yaptığını ve emekli olduktan sonra da kitap okumayı bırakmadığını söyledi.

Kitap okuyan birini gördüğünde o kişiye imrendiğini belirten Moralar, herkesin her fırsatta kitap okuması gerektiğini dile getirdi.

Sadece evde veya kütüphanede değil gittiği her yerde kitap okuduğunu anlatan Moralar, "Avrupa'da insanlar metroda, toplu taşıma araçlarında en kısa mesafede bile kitabını açıyor ve bir şeyler okumaya çalışıyor. Deniz kenarına sabah erken giderek, kumda güneşlenirken kitap okuduğumda farklı tepkiler alıyorum. Başka okuyan olmuyor. Çoğu toplanıp sohbet ediyor." diye konuştu.