Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı İdare Faaliyet Raporu da görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında Meclis Salonu'nda düzenlendi.

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