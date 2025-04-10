Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında Meclis Salonu'nda düzenlendi.
Mecliste yapılan oylama sonucunda, encümen üyeleri, komisyon üyeleri belirlendi.
Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı İdare Faaliyet Raporu da görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu.
Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi.
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