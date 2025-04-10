Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Jandarma Komutanı Albay Çetin ve Turanlı bir süre sohbet etti.

Ziyarette Çetin'e, İl Jandarma Komutanlığı personeli de eşlik etti.

Ardından Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Çakıcı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaretlerinden dolayı Jandarma Komutanı Albay Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Çakıcı'ya teşekkür etti.