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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

        Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:10
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret
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        Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Jandarma Komutanı Albay Çetin ve Turanlı bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Çetin'e, İl Jandarma Komutanlığı personeli de eşlik etti.

        Ardından Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Çakıcı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir süre görüştü.

        Turanlı, ziyaretlerinden dolayı Jandarma Komutanı Albay Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Çakıcı'ya teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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