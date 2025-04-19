Evde yapılan aramada, 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca fişeği, 20 şarjör, 25 tabanca kabzesi, 35 tabanca icra yayı, 85 gram kenevir tohumu, 1020 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve sikke ile 3 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tekirdağ'da bir evde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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