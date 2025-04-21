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        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı

        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:52
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        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, 25 yarışmacı katıldı.

        Yarışma öncesi konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Çek, geçen yıl Türkiye'ye 60 milyonu aşkın turist geldiğini hatırlattı.

        Haftayı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Çek, ülkeye daha fazla turist beklediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından coğrafi işaretli "peynir helvası", "Hayrabolu tatlısı" gibi tatlıların yanında "Ganos tatlısı", "şeker böreği", "şıra tarhanası" ve "ekşi aşı" gibi dikkati çeken tatlıların tadımına geçildi.

        Tadımların ardından jüri tarafından değerlendirme yapıldı.

        Değerlendirme sonucu birinci "oturtma" tatlısıyla Ümran Eren, ikinci "erik aşı" tatlısıyla Nuray Cabbar ve üçüncü "gaziler helvası" tatlısıyla Tülay Keşkekler olarak açıklandı.

        Yarışmanın ardından gazetecilere açıklama yapan jüri üyesi ve dijital içerik üreticisi Necla Karahalil, yarışmada yer alan tatlıların yöresel olmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

        "Şıra tarhanası" tatlısını ilk kez tattığını aktaran Karahalil, "Göçmenlerin bir tatlısıymış. Evde deneyeceğim ve onu burada öğrendim." dedi.

        Karahalil, bu tür yarışmaların tadımı yapılmayan ve ismi duyulmayan yöresel ürünler için önemli olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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