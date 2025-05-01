Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Alpullu Caddesi üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Kontrollerde evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası kesildi.

- Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesinde, Habib Ö. idaresindeki 43 AES 671 plakalı motosiklet, Mutlu B. yönetimindeki 34 KC 0894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- MÜSİAD Tekirdağ yönetimi basınla bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi yönetimi, Çorlu'da düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD Tekirdağ İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda konuşan İl Şube Başkanı Abdullah Demir, teşkilatın geçmişten bugüne misyonu, vizyonu ve güncel projeleri hakkında bilgi verdi.